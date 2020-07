Το ευρωομόλογο είναι… εδώ

The illuminated euro sign is seen in front of the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt in this April 5, 2011 file photograph. The euro rose to nearly three-week highs against the dollar on August 15, 2011, boosted by some expectations of a positive outcome of Tuesday's meeting between French President Nicolas Sarkozy and German Chancellor Angela Merkel to discuss the debt crisis. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS)

Μπορεί οι ευρωπαίοι ηγέτες να χρειάστηκαν κοντά 92 ώρες για να έρθουν σε συμφωνία, αλλά ούτε ο κόπος ούτε η αναμονή ούτε οι καβγάδες πήγαν χαμένοι. Η χρηματοδότηση του Ταμείου μέσω ομολογιακών δανείων με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό στοιχείο και το πιο ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρώπη έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ενωσης και όχι προς την αποσύνθεση. Αλλωστε αυτό ακριβώς το στοιχείο και όχι τα λιγότερα ή περισσότερα λεφτά σε επιχορηγήσεις ή τα λιγότερα ή περισσότερα δάνεια προς τις χώρες-μέλη είναι το μήνυμα που «διάβασαν» ευκρινώς και χαιρέτισαν οι αγορές. Για όσους, δε, ακόμη αμφιβάλλουν – προφανώς για αντιπολιτευτικούς λόγους – αρκεί να προσέξουν την απόφαση του Συμβουλίου που ορίζει ότι «η Κομισιόν θα εξουσιοδοτηθεί να δανειστεί κεφάλαια από κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της Ενωσης έως του ποσού των 750 δισ. ευρώ. Η νέα δραστηριότητα καθαρού δανεισμού θα σταματήσει το αργότερο στο τέλος του 2026. Η Ενωση θα χρησιμοποιήσει τους πόρους που θα δανειστεί με αποκλειστικό σκοπό να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης Covid-19». Για όσους ξεχνούν, η αμοιβαιοποίηση του χρέους ήταν το μεγάλο αίτημα και της Ελλάδας όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και εν τέλει οδηγηθήκαμε στο ΔΝΤ και στα μνημόνια. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έγινε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το ευρωομόλογο. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το μέρος της συμφωνίας που προβλέπει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα το διαχειρίζεται τόσο ως προς τη χρηματοδότησή του όσο και ως προς την κατανομή των πόρων η Κομισιόν. Δηλαδή ο κορυφαίος ευρωπαϊκός θεσμός, υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι κάποιο όργανο, όπως ο ESM ή το Eurogroup. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει περισσότερο «πολιτική» διαχείριση της χρηματοδότησης από την Κομισιόν έναντι φορέων όπως ο ESM, του οποίου κάθε κίνηση συνοδεύεται από όρους ανάλογους των μνημονίων. Αυτό είναι το πλαίσιο, και αν η κυβέρνηση θέλει να το εκμεταλλευθεί έχει την ευκαιρία να καταρτίσει, να συζητήσει και να παρουσιάσει ένα εθνικό σχέδιο για να την επόμενη ημέρα της οικονομίας που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.