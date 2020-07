Αγία Σοφία: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση – Το παιχνίδι του Ερντογάν και οι επικρίσεις

FILE PHOTO: Hagia Sophia or Ayasofya, a UNESCO World Heritage Site, that was a Byzantine cathedral before being converted into a mosque which is currently a museum, is seen in Istanbul, Turkey, June 28, 2020. Picture taken June 28, 2020. Picture taken with a drone. Picture taken June 28, 2020. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Ένα ακόμα μέτωπο με τη Δύση με την πρόθεση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ανοίγει η Τουρκία. Οι αντιδράσεις που έχουν πυροδοτήσει οι προθέσεις του Τούρκου προέδρου είναι ηχηρές ωστόσο ο Σουλτάνος φαίνεται πως δεν πτοείται. Στοιχεία – σοκ για την… άλλη πανδημία: Αυτή της ακραίας φτώχειας Ίσως και σήμερα το «πράσινο φως» από το τουρκικό ΣτΕ Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης σε μουσείο το 1934 ήταν παράνομη, δήλωσαν στο Reuters τούρκοι αξιωματούχοι, και να ανοίξει έτσι τον δρόμο για την μετατροπή της σε τζαμί, παρά τις διεθνείς ανησυχίες. Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει προτείνει τη μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, του ναού του έκτου αιώνα που έχει περιληφθεί στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO και είναι σήμερα ένα από τα μνημεία της Τουρκίας που δέχονται τις περισσότερες επισκέψεις. Αυτό που εξετάζει το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η νομιμότητα της απόφασης που ελήφθη το 1934, δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της σύγχρονης λαϊκής Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ, για τη μετατροπή του κτιρίου σε μουσείο. Οι δύο φόρμουλες για την Αγία Σοφία Την ίδια ώρα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» αναζητά το «επόμενο βήμα» σε περίπτωση που μετά από 86 χρόνια ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1934. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σήμερα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γράφει η εφημερίδα, και οι δύο φόρμουλες επαφίενται στην διακριτική ευχέρεια του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. 1. Με υπογραφή Ερντογάν θα ετοιμαστεί διάταγμα και η Αγία Σοφία θα μετατραπεί σε τζαμί. 2. Η προεδρία θα στείλει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην Γενική Διεύθυνση Βακουφίων ζητώντας της να κάνει αυτό που πρέπει. Θεωρητικά, σύμφωνα με την Γενί Σαφάκ, υπάρχει δικαίωμα έφεσης στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ωστόσο αν η απόφαση είναι να ακυρωθεί το διάταγμα του 1934 δεν αναμένεται έφεση. Και η εφημερίδα Τουρκίγε με τίτλο “Παρασκευή Αγίας Σοφίας” γράφει ότι συζητείται πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έλαβε ομόφωνη απόφαση για ακύρωση του διατάγματος του 1934 και μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Σημειώνει ότι μετά από μια τέτοια απόφαση τα βλέμματα θα στραφούν προς τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος θα μπορεί με ένα διάταγμα μπορεί εντός 30 ημερών να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τουρκίγε ακόμη και στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει αρνητικά, η Αγία Σοφία θα μπορεί και πάλι να αποκτήσει καθεστώς τζαμιού και να ανοίξει για μουσουλμανική προσευχή, καθώς βουλευτές νομικοί του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ εργάζονται επί της έκδοσης ενός προεδρικού διατάγματος. Υπ. Δικαιοσύνης: Νομική αναγκαιότητα να ανοίξει ως τζαμί Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση ΤΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αμπτουλκαντίρ Γκιουλ ανέφερε πως “όταν ανακοινωθεί η απόφαση θα την μάθουμε όλοι μαζί¨. “Πέραν της διαδικασίας της δίκης, πιστεύω ότι είναι μια νομική αναγκαιότητα το άνοιγμα ξανά για προσευχή. Η Αγία Σοφία είναι ένα ίδρυμα. Η Αγία Σοφία η οποία είχε καθιερωθεί ως τζαμί με βάση τον πραγματικό της στόχο είναι νομική ανάγκη να ανοίξει ξανά για προσευχή”, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι “ασφαλώς και θα διαφυλαχθεί η πολιτιστική αξία της Αγίας Σοφίας. Θα διατηρηθεί η ιστορικότητα του μνημείου αλλά η προσμονή όλης της κοινωνίας είναι να επαναφερθεί ο πραγματικός της στόχος που είναι η μουσουλμανική προσευχή. Πιστεύω ότι θα είναι μια απόφαση προς την κατεύθυνση των αιτημάτων του λαού μας”. Χαστούκι από την UNESCO στον Ερντογάν : Υπάρχουν δεσμεύσεις για την Αγία Σοφία Από την πλευρά της, η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε χτες πως η UNESCO πρέπει να ειδοποιηθεί για οποιαδήποτε μετατροπή στο μουσείο της Αγίας Σοφίας, για την οποία πιθανόν θα πρέπει να υπάρξει νέα αξιολόγηση από πλευράς της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η UNESCO τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Αγία Σοφία έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μουσείο, γεγονός που συνεπάγεται ότι το κράτος όπου βρίσκεται έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και νομικές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει πως το κράτος οφείλει «να διασφαλίζει ότι καμία μετατροπή δεν θα υπονομεύσει την εξέχουσα οικουμενική αξία κάθε μνημείου που έχει περιληφθεί στον κατάλογο στην επικράτειά του», εξήγησε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Τεστ… μαλλιών δείχνει τη γυναικεία γονιμότητα Share