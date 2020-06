Γλασκώβη: Πληροφορίες για τρία θύματα από επίθεση με μαχαίρι – Νεκρός ο δράστης

Η αστυνομία της Σκοτίας επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος που πυροβολήθηκε από τους ένοπλους αστυνομικούς στο κέντρο της Γλασκώβης είναι νεκρός ενώ έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό φαίνεται να έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Park Inn Hotel, στην οδό West George Street.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, όπως το BBC, την Telegraph και τον Guardian, τρεις άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πέντε ακόμα πολίτες έχουν τραυματιστεί.

UPDATE 15:25 ACC Steve Johnson said: «The individual who was shot by armed police has died. Six other people are in hospital for treatment to their injuries including a police officer, who is in a critical but stable condition.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας εκ μέρους του υπαρχηγού της, Στιβ Τζόνσον, αναφέρεται ότι επρόκειτο «για περιστατικό που περιορίστηκε και το ευρύτερο κοινό δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», ενώ επιβεβαιώνεται ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο και ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αναφέρεται ακόμη ότι το σημείο (Γουέστ Τζορτζ Στριτ) παραμένει κλειστό και έχουν μεταβεί εκεί υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ζητώντας από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σε μήνυμά του στο twitter ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, εκφράζει τη θλίψη του για το συμβάν και τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.

Thank you to our brave emergency services who are responding.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020