Το αδιαχώρητο στις βρετανικές παραλίες

Το αδιαχώρητο επικράτησε σε παραλίες της Βρετανίας όπου ξεχύθηκαν εκατοντάδες Βρετανοί, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των ειδικών.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, όχι μόνο δεν τήρησαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Λονδίνου αλλά το παράκαναν κιόλας.

Δίχως να ανησυχούν για την υγεία τους, οι λουόμενοι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, όπως άλλωστε δείχνουν οι εικόνες από την παραλία του Μπόρνμουθ αλλά και του Μπράιτον.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, από τις 4 Ιουλίου, η πρόβλεψη για τήρηση απόστασης δύο μέτρων θα μειωθεί σε τήρηση απόστασης μεγαλύτερης του ενός μέτρου.

Ο Μπόρις Τζόνσον υπογράμμισε ότι μετά τους σκληρότερους περιορισμούς που τέθηκαν σε περίοδο ειρήνης, η κυβέρνηση ανακοινώνει την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών, καθιστώντας ευκολότερο στους πολίτες να συναντήσουν τους φίλους και τις οικογένειές τους και να επιστρέψουν στην δουλειά τους.

Bournemouth beach today – This is what happens when you have a totally inept and incompetent government. Video by @AndyMatthews_PA pic.twitter.com/DdQgNgNoe3

— Lightacandle (@lightacandleOTM) June 24, 2020