Οι χαμηλές πτήσεις των πιλότων του Χάφταρ ξεγελούν τα τουρκικά ραντάρ

Οι δυνάμεις του Χαφτάρ στη Λιβύη αντιμετωπίζουν ισχυρές πιέσεις από τα στρατεύματα του Σάρατζ ο οποίος διαθέτει την καταλυτική βοήθεια των τουρκικών δυνάμεων που έχει αποστείλει ο Ερντογάν.

Παρά τη ρωσική βοήθεια και την συνεχή κατάρριψη τουρκικών drones, ο εναέριος χώρος της Λιβύης αποτελεί επικίνδυνο πεδίο επιχειρήσεων για τις αεροπορικές δυνάμεις που μάχονται στο πλευρό του Χαφτάρ.

Μεγαλύτερο κίνδυνο αποτελούν οι τουρκικές φρεγάτες που περιπολούν στα ανοιχτά της Λιβύης οι οποίες είναι οπλισμένες με σύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα.

Οι εικόνες τουρκικών πυραύλων στα χωράφια της Λιβύης αποτελούν απόδειξη των παραπάνω. Στη φωτογραφία βλέπουμε τα συντρίμμια ενός αντιαεροπορικού πυραύλου RIM-66E Standard (γνωστός και ως Standard SM-1MR) τον οποίος διαθέτουν οι τουρκικές φρεγάτες κλάσης O.H Perry.

#Libya– #Turkey Navy frigate sailing off coast of #Sabratha (55 km west of #Tripoli) reportedly fired (at least one) RIM-66E-05 SAM, supposedly against an #LNA UAV, which missed and landed near al-Ajaylat, just southwest of Sabratha pic.twitter.com/KAfvfUl3Jd

— Oded Berkowitz (@Oded121351) April 1, 2020