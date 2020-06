Δένδιας: «Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια»

Government cabinet meeting, at Maximos Mansion, in Athens, Greece on Nov. 28, 2019. / Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 28 Νοεμβρίου, 2019.

Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή την έναρξη ερευνών σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων από τα ελληνικά νησιά. «Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, από όπου και αν προέρχεται. Εξυπακούεται ότι έχουμε εξετάσει πολλά διαφορετικά σενάρια» ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα του «Έθνος». Εφιαλτικά σενάρια για το κλίμα στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές θα πληγούν με καύσωνες Ειδικά για το ζήτημα των ερευνών κοντά στα ελληνικά νησιά, ο κ. Δένδιας επεσήμανε: «Είναι σαφές ότι το δικαίωμά μας που προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας για υφαλοκρηπίδα ισχύει αυτομάτως (ipso facto) και εξαρχής (ab initio) χωρίς να υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Επιπλέον, το Διεθνές Δίκαιο είναι απόλυτα σαφές όσον αφορά τα νησιά, ασχέτως των αόριστων επικλήσεών του από πολλούς Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι απλώς εκθέτουν εαυτούς: Το Άρθρο 121 του Δικαίου της Θάλασσας προβλέπει ρητά ότι τα νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, ομοίως με τα ηπειρωτικά εδάφη». Και συμπλήρωσε: «Η Τουρκία ας προσέξει καλύτερα τη Συνθήκη της Λωζάνης και να την αντιμετωπίσει με σεβασμό και χωρίς αναθεωρητισμό. Οι αναθεωρητισμοί και τα περί "γκρίζων ζωνών" θα μπορούσαν να της γυρίσουν μπούμερανγκ». Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα σύνορά της «Όπως έχει τονίσει και ο πρωθυπουργός, από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο και από την Ερείκουσα μέχρι και τη Γαύδο η Ελλάδα πάντα θα υπερασπίζεται αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση την εδαφική της ακεραιότητα και την ασφάλειά της». Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας είναι σταθερή επιδίωξη της χώρας μας, «εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο κατεξοχήν νομικό κείμενο αναφοράς, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας». «Οι προσπάθειες της Τουρκίας να αγνοήσει τη γεωγραφία και τους γείτονές της και να ασπαστεί φανταστικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου δεν έχουν κανένα αντίκρισμα και έχουν καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα», επισημαίνει και προσθέτει: «Η Τουρκία ας προσέξει καλύτερα τη Συνθήκη της Λωζάνης και να την αντιμετωπίσει με σεβασμό και χωρίς αναθεωρητισμό», όπως πράττει η Ελλάδα. Αναθεωρητισμοί και γκρίζες ζώνες μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ «Οι αναθεωρητισμοί και τα περί «γκρίζων ζωνών» θα μπορούσαν να της γυρίσουν μπούμερανγκ, θα μπορούσε π.χ. κάποιος να υποστηρίξει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάνης, το απώτατο όριο τουρκικής κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι τα 3 ν.μ. όσον αφορά τις νήσους οι οποίες εμπεριέχονται. Και όμως, θα μπορούσε ο ίδιος να πει ότι υπάρχουν νησιά πέραν των 3 ν.μ. από τις τουρκικές ακτές τα οποία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις και τα οποία φέρονται ανήκοντα στην Τουρκία», τονίζει ο υπουργός. Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει τη σημασία της επιχείρησης IRINI που έχει ως αποστολή την τήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη «για την ασφάλεια ολόκληρης της Μεσογείου», ενώ υπενθυμίζει πως η Ελλάδα όχι μόνο συμμετέχει, αλλά θα αναλάβει, το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας της, την επιχειρησιακή διοίκησή της. «Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί η μετεξέλιξη της Λιβύης σε νέα Συρία. Και αυτό αφορά όλες τις χώρες της περιοχής, όχι μόνο την Ελλάδα» λέει. Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ακόμη την επιστροφή της ελληνικής διπλωματίας στη Μεσόγειο, μεταξύ άλλων με το διορισμό ειδικών απεσταλμένων για τη Λιβύη και τη Συρία, αλλά και την επαναλειτουργία των πρεσβειών στη Δαμασκό και την Τρίπολη που θα γίνει πραγματικότητα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.