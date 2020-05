Κορωνοϊός: Εννιά νέα κρούσματα στην Ελλάδα – Στους 162 οι νεκροί

A healthcare worker wearing a protective face mask is seen in the coronavirus disease (COVID-19) intensive care unit at the MontLegia CHC Hospital in Liege, Belgium, May 15, 2020. REUTERS/Yves Herman

Εννιά νέα κρούσματα και δύο ακόμη θανάτους ανακοίνωσε ο καθηγητής και επικεφαλής της επιτροπής του υπ. Υγείας για τον νέο κορωνοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, προσθέτοντας πως 23 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Ειδικότερα σήμερα ανακοινώνονται 9 νέα κρούσματα του κορωνοϊόυ SARS-CoV-2 στη χώρα μας. H βουτιά της λίρας, θηλιά για τον Ερντογάν Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2819, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες.Από αυτά, 613 (21.7%)θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1455 (51.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 90 ασθενείς εκτός ΜΕΘ 23 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 72 ετών. 10 (43.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 95.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. 2 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 162 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 45 ήταν γυναίκες (27.8%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 93.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Έχουν συνολικά ελεγχθεί 126283 κλινικά δείγματα.