Τα… γύρισε ο Ντουάιτ Μπάικς

Στην αρχή έβαλε φωτιά με ένα του tweet όμως βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου, έσπευσε να εξομαλύνει την κατάσταση με νέο του… τιτίβισμα.

Ο λόγος για τον Ντουάιτ Μπάικς, ο οποίος νωρίτερα απαντώντας σε ερώτηση ακόλουθού του στο twitter τόνισε ότι θα είναι και την επόμενη σεζόν στην Ελλάδα.

Μία ώρα αργότερα όμως, έσπευσε να βάλει τα πράγματα στην θέση του, καθώς έγραψε ανέβασε καινούριο τουίτ που έλεγε πως θα ήθελε να επιστρέψει αν και δεν είναι στο χέρι του.

Ο Ολυμπιακός μπορεί αν θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, σενάριο πάντως που δεν είναι το επικρατέστερο καθώς κοιτάει άλλες περιπτώσεις στην θέση του.

Ο Ντουάιτ Μπάικς έγραψε λοιπόν: «θα ήθελα πολύ να επιστρέψω στον Ολυμπιακό. Ομως αυτό θα το γνωρίζουμε σύντομα παιδιά. Έχετε υπομονή. Σας αγαπώ όλους, όπως και ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε από την στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα».

I would absolutely love to be back with Olympiacos. But we We will know soon guys! Be patient. I love all you guys and the love you guys have showed me since i showed up to Greece!

— Dwight Buycks (@BizzleWorld20) April 15, 2020