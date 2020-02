Θύμα του Κορωνοϊου η ITB Berlin – Πώς ακυρώθηκε

Workers make preparations for the upcoming International Tourism Trade Fair ITB as officials consider cancelling the fair for the spread of the coronavirus in the country in Berlin, Germany, February 28, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Τη ματαίωση της ITB Berlin, της μεγαλύτερης έκθεσης Τουρισμού στον κόσμο, κατόπιν κοινής απόφασης του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Οικονομικών, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής διοργανώτρια εταιρεία Messe Berlin.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της αυξανόμενης εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισαν να ακυρώσουν την ITB Berlin. Η αρμόδια υγειονομική αρχή του Charlottenburg-Wilmersdorf του Βερολίνου, αύξησε τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση της έκθεσης το απόγευμα (18:27) της Παρασκευής. Μεταξύ άλλων, η αρχή απαιτούσε ότι κάθε συμμετέχων στην εμπορική έκθεση, θα έπρεπε να αποδείξει ότι δεν προέρχεται από τις περιοχές υψηλού κινδύνου ή ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με ένα άτομο από τις περιοχές κινδύνου. Η διοργανώτρια εταιρεία Messe Berlin δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει όλες αυτές τις απαιτήσεις. Προσφυγικό: Ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση Πρόκειται για έναν πρωτοφανή χειρισμό της διοργανώτριας εταιρείας και των γερμανικών αρχών, που άφησαν μια τέτοια απόφαση κυριολεκτικά για την τελευταία στιγμή, αλληλοκατηγορούμενες και αφήνοντας εκτεθειμένους εκθέτες, επισκέπτες και προμηθευτές, ενώ θα μπορούσαν να έχουν λάβει την απόφαση αυτή αρκετά νωρίτερα. Στη δραματική ανακοίνωση, η Messe Berlin αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Messe Berlin, επισημαίνει για εβδομάδες ότι η απόφαση να πραγματοποιηθούν ή να ακυρωθούν σημαντικά γεγονότα, μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη σύσταση ή τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Μόνο αυτές οι αρχές έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την εμπειρογνωμοσύνη για να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα». Ο κ. Christian Göke, διευθύνων σύμβουλος της Messe Berlin GmbH, δήλωσε: «Με περισσότερους από 10.000 εκθέτες από 180 χώρες που συμμετέχουν, η ITB Berlin έχει εξαιρετική σημασία για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και έχουμε την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζόμενων. Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την ακύρωση της ITB Berlin, που έχει πλέον καταστεί αναγκαίο». Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Messe Berlin Wolf-Dieter Wolf εξηγεί: «Στην 54ετή ιστορία τους, η ITB Berlin και η Messe Berlin δεν έχουν ξαναζήσει μια παρόμοια κατάσταση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκθέτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που έχουν υποστηρίξει την ITB Berlin τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες και προσβλέπουμε στη συνέχιση της εμπιστοσύνης συνεργασίας μας με τους εταίρους μας στην αγορά». Ο Κορωνοϊός «μαύρος κύκνος» για τις αγορές – Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία