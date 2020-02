Αντετοκούνμπο: «Έκαναν τη δουλειά μου πιο εύκολη οι φωτογραφίες του γιου μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε μία ακόμα νίκη, αυτή τη φορά επί των Ντιτρόιτ Πίστονς με 126-106. Μετά το ματς ο Έλληνας σούπερ σταρ αναφέρθηκε στον γιο του και τόνισε πως αυτός έκανε το παιχνίδι πιο εύκολο για εκείνον.

«Είναι υπέροχο συναίσθημα. Δεν το σκεφτόμουν μπαίνοντας στο παρκέ. Βγαίνω και κάνω την δουλειά μου. Μετά το ματς, είμαι ξανά μπαμπάς. Είναι πολύ μικρός ακόμη. Η γυναίκα μου και η μητέρα μου τον έβαλαν μπροστά στην τηλεόραση για να με δει, αλλά δεν νομίζω πως καταλαβαίνει. Το ότι είδα κάποιες φωτογραφίες του πριν μπω στο παρκέ αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο και έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη. Είναι τρελό πως τα παιδιά μπλέκουν τα πράγματα και σε κουράζουν, αλλά για εμένα κάνει πιο »καθαρή» την δουλειά μου. Θέλω να μπαίνω στο παρκέ, να κερδίζω και μετά να είμαι ξανά μπαμπάς, να πηγαίνω να βλέπω το παιδί μου».

Για το παιχνίδι: «Δεν βλέπω ιδιαίτερα τι μου δίνει η άμυνα. Προσπαθώ να βρίσκομαι στη σωστή θέση. Κάποιες φορές πάω αριστερά – κάποιες δεξιά, κάποιες σταματάω, προσπαθώ να διαβάζω το παιχνίδι. Συνεχίσαμε από εκεί που μείναμε και αυτό είναι καλό. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Πρέπει να παίξουμε καλά, πρέπει να κερδίσουμε, είχαμε ένα διάλειμμα και τώρα επιστρέψαμε. Λατρεύω τους παίκτες που έχω παίξει μαζί. Ήταν όλοι σπουδαίοι συμπαίκτες και δεν μετράει που είναι, αλλά είναι αδέλφια μου και πάντα θα τους προσέχω. Ζήσαμε σπουδαίες στιγμές μαζί. Ο κόουτς κατάλαβε πως ήμουν απελπισμένος γι’ αυτό με έστειλε να εκτελέσω την βολή της τεχνικής ποινής, για να ηρεμήσω. Αυτό με βοήθησε και επέστρεψα να βοηθήσω».

«It doesn’t matter where they are…at the end of the day they are my brothers and I got their back.»

