Ορούτς Ρέις: Πού είχαν δηλώσει οι Τούρκοι ότι θα κινηθεί – Ο χάρτης της σχετικής Νavtex

Oι Τούρκοι στις 12 Ιανουαρίου είχαν δηλώσει με Navtex ότι το ερευνητικό – σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis από 14 Ιανουαρίου έως 10 Απριλίου επρόκειτο να κάνει σεισμικές έρευνες δυτικά της Κύπρου σε περιοχές που επικάλυπτε μέρος των τεμαχίων 4 και 5 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Ήταν κοντά στα όρια κυπριακής και ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Eίχαν δεσμεύσει δηλαδή μία μεγάλη περιοχή.

Η σχετική Navtex που είχαν εκδώσει

TURNHOS N/W : 0114/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 14 JAN-10 APR 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 31.53 N – 030 27.08 E

33 51.65 N – 030 28.27 E

33 53.40 N – 030 46.78 E

34 31.92 N – 030 45.92 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 102059Z APR 20.