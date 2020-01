Λιβύη: Ο Χάφταρ απέρριψε την κατάπαυση πυρός που ζήτησαν Πούτιν – Ερντογάν

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, απέρριψε απόψε την έκκληση για κατάπαυση του πυρός που έκαναν την Τετάρτη η Τουρκία και η Ρωσία, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) που εδρεύει στην Τρίπολη.

Στην ανακοίνωση που διάβασε ο εκπρόσωπός του, ο Άχμαντ αλ Μεσμάρι, ο Χάφταρ εκτιμά ότι η σταθερότητα ή η επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς «την εξάλειψη των τρομοκρατικών ομάδων» και τη διάλυση και τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών που, όπως λέει, ελέγχουν τη λιβυκή πρωτεύουσα.

General commander of the Libyan Army has officially refused any cease-fire.

And political talk will happen with the democratically elected parliament #HoR after all #militias and #terrorists have been disarmed and arrested for their crimes.

9 Ιανουαρίου 2020