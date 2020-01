Λιβύη : Γενική επιστράτευση κήρυξε ο Χαφτάρ για να αντισταθεί στις ξένες δυνάμεις

Ραγδαία φαίνεται πως είναι η κλιμάκωση της έντασης στη Λιβύη μετά το «πράσινο φως» της τουρκικής βουλής για αποστολή στρατευμάτων, ανοίγοντας νέο μέτωπο τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα έχει τρομοκρατηθεί με τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.

Με διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής, ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, κήρυξε γενική κινητοποίηση για αντίσταση στις ξένες δυνάμεις στη Λιβύη.

«Σήμερα κηρύσσουμε τζιχάντ και γενική επιστράτευση. Οι άνδρες και οι γυναίκες, αξιωματικοί και πολίτες, θα προμηθευτούν όπλα» είπε ο επικεφαλής του LNA.

Τόνισε δε, ότι οι δυνάμεις του θα «αντιμετωπίσουν και θα αποκρούσουν» οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα σταλούν στη χώρα.

#BREAKING

LNA Commander Field Marshal Khalifa Haftar: The enemy (Turkey) has decided to invade Libya, we will stand up to them and defeat them. #Libya pic.twitter.com/140jZabMb3

— LibyaReview (@LibyaReview) January 3, 2020