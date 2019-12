Ερντογάν: Δε λάβαμε βοήθεια, υποχρεωθήκαμε να επέμβουμε στη Συρία

A child sleeps in a bag in the village of Beit Sawa, eastern Ghouta, Syria, March 15, 2018. Picture taken March 15, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo SEARCH "POY DECADE" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS POY" FOR ALL BEST OF 2019 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY.

Κυνική παραδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του Παγκοσμίου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες που διεξάγεται στην Γενεύη, με τον τούρκο πρόεδρο να μην διστάζει ακόμα και να συνδέσει την εισβολή στη Συρία με την χρηματοδότηση της ΕΕ. Μιλώντας από το βήμα του φόρουμ, ο Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε την επανεγκατάσταση ενός εκατομμυρίου σύρων προσφύγων σε «ειρηνευτική ζώνη» στο βόρειο τμήμα της Συρίας, σε εθελούσια βάση, αλλά σε «πολύ μικρό χρονικό διάστημα». Αρχές 2020 η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού – Τι αλλάζει Από το βήμα του Παγκοσμίου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες στην Γενεύη, ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε: «Πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα για να επιτρέψουμε στους πρόσφυγες…που ταξίδεψαν στην Τουρκία να επανεγκατασταθούν την πατρίδα τους». Είμασταν υποχρεωμένοι να επέμβουμε στη Συρία Η Τουρκία ήταν «υποχρεωμένη» να επέμβει στρατιωτικά στην Συρία εξαιτίας της ανεπάρκειας της διεθνούς βοήθειας υπέρ των σύρων προσφύγων, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. «Αφού δεν λάβαμε την βοήθεια που περιμέναμε από την διεθνή κοινότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε για την προστασία μας», εξήγησε. «Πραγματοποιήσαμε επιχειρήσεις…για να εκδιώξουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος, οι Μονάδες Προστασίας του Λαού YPG και το PKK που βρίσκονταν στις ζώνες αυτές», διευκρίνισε. Οικίες και σχολεία μπορούν να κατασκευασθούν στην ζώνη αυτή, όπου περί τους 371.000 σύροι πρόσφυγες έχουν ήδη επιστρέψει, μετά τις τουρκικές πολεμικές επιχειρήσεις για την εκκαθάριση των «τρομοκρατικών οργανώσεων», είπε. «Πιστεύω ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φθάσει το ένα εκατομμύριο σε πρώτη φάση, εάν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο που έχω καταθέσει στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών», είπε. «Χώρες με περισσότερα μέσα θέτουν όρια για τους πρόσφυγες, ενώ η Τουρκία άνοιξε την αγκαλιά σε όλους χωρίς διακρίσεις», είπε. «Η Ευρωπαϊκή Ενωση υποσχέθηκε συνολικά 6 δισεκατομμύρια στην Τουρκία για να βοηθήσει τους σύρους πρόσφυγες , αλλά δεν έδωσε παρά 2 δισεκατομμύρια», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στρατηγική αποτροπής απέναντι στην Αγκυρα χαράσσει η Αθήνα