Φιλιππίνες: Ισχυρό σεισμό στο Μιντανάο – στους 4 οι νεκροί

Νέος σεισμός σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, μόλις δύο ημέρες μετά τη δόνηση 6,6 βαθμών η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι στην ίδια περιοχή.

Ο σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS), έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Μιντανάο, το μεγάλο νησί στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους. Το USGS ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κοταμπάτο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως και την Τρίτη, ο σεισμός σημειώθηκε την ώρα που ξεκινούσαν τα σχολεία και οι επιχειρήσεις και πολλοί πανικοβλημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα κτίρια.

«Όλος ο κόσμος βγήκε έξω επειγόντως», δήλωσε ο Ρεουέλ Λιμπουνγκάν, δήμαρχος της πόλης Τουλουνάν, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. «Ήταν εξίσου ισχυρός με εκείνον της Τρίτης».

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Νταβάο, που βρίσκεται σε απόσταση 45 χλμ. από το επίκεντρο. Τουλάχιστον εννέα από τους ενοίκους του κτιρίου τραυματίστηκαν και τα συνεργεία διάσωσης ερευνούν αν ένοικοι έχουν παγιδευθεί στο εσωτερικό, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τμήμα ενός ξενοδοχείου κατέρρευσε όμως το κτίριο αυτό είχε ήδη εκκενωθεί.

With the series of strong quakes that struck parts of #Mindanao in a span of two weeks this month, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (#Phivolcs) urges the public to be ready and prepared for such calamities. #earthquake https://t.co/scJmSIcVNf pic.twitter.com/VNbqBG9dsG

— Philippine Canadian Inquirer (@PCInewsofficial) October 31, 2019