Λίβανος: Ανθρώπινη αλυσίδα 170 χλμ από τον βορρά ως το νότο

Δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζοι σχημάτισαν σήμερα ανθρώπινη αλυσίδα 170 χιλιομέτρων κατά μήκος της ακτής της χώρας, από τον βορρά στον νότο, για να δείξουν την ενότητα και την αποφασιστικότητά τους εναντίον των πολιτικών ηγετών τους, τους οποίους κατηγορούν για διαφθορά και ότι οδηγούν τη χώρα στην οικονομική κατάρρευση.

Το «στοίχημα» της δημιουργίας της αλυσίδας απαιτούσε συμμετοχή περίπου 100.000 ανθρώπων κατά την 11η ημέρα μιας πρωτοφανούς για τη χώρα λαϊκής εξέγερσης.

People from across Lebanon have come together to call for their leaders to step down

Sunday marked the 11th day of protests in the country, where people attempted a human chain 170km (105 miles) from north to south

