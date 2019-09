Αίγυπτος : Πάνω από 1.000 συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά του Σίσι

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στην Αίγυπτο στις διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας εναντίον του προέδρου της χώρας.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα ενός εξόριστου επιχειρηματία, εκατοντάδες άνθρωποι αψήφησαν την Παρασκευή το βράδυ την απαγόρευση να διαδηλώσουν στο Κάιρο και σε άλλες πόλεις, αξιώνοντας την παραίτηση του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Τις συλλήψεις καταδίκασαν διεθνείς ΜΚΟ όπως η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch και η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

Το αιγυπτιακό Κέντρο για τις Ελευθερίες και τα Δικαιώματα κάνει λόγο για 1.003 συλλήψεις από την Παρασκευή.

Το Κέντρο για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα έκανε λόγο για 1.298 συλλήψεις.

Μεταξύ των τελευταίων συλληφθέντων, βρίσκονται πολλοί ακαδημαϊκοί και ακτιβιστές, επικριτές της κυβέρνησης.

Hundreds gathered in Cairo yesterday to demand the resignation of president el Sisi. The demonstrations follows corruption allegations against the president. A second night of protests and clashes between police&protesters reported on September 21 in Suez https://t.co/Oo2VyBhuKm

