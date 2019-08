Το Ιράν απειλεί να εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία του 2015

FILE - In this Feb, 11, 2019 file photo, Iranian Revolutionary Guard members arrive for a ceremony celebrating the 40th anniversary of the Islamic Revolution, at the Azadi, or Freedom, Square, in Tehran, Iran. President Donald Trump's administration is preparing to designate Iran's Revolutionary Guard as a "foreign terrorist organization." It's an unprecedented move that could have widespread implications for U.S. personnel and policy in the Mideast and elsewhere. U.S. officials say an announcement is expected Monday. (AP Photo/Vahid Salemi)

Οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες και αδυνατούν να δημιουργήσουν συνασπισμό με τους συμμάχους τους στον Κόλπο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Τζαβάντ Ζαρίφ. «Σήμερα οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες στον κόσμο και δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν συνασπισμό. Οι χώρες που είναι φίλες τους ντρέπονται τόσο πολύ να είναι σε έναν συνασπισμό μαζί τους», ανέφερε ο Ζαρίφ τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον προκάλεσε εντάσεις και κρίσεις και δημιούργησε μόνη της αυτήν την κατάσταση παραβαίνοντας το νόμο». Οι ΗΠΑ πρότειναν τον Ιούνιο τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού για να προστατεύει τα εμπορικά πλοία στον Κόλπο, μετά τις επιθέσεις του Μαΐου και του Ιουνίου κατά πλοίων στην περιοχή αυτή, τις οποίες οι ΗΠΑ απέδωσαν στο Ιράν, το οποίο αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη. Η ιδέα που πρότεινε η Ουάσινγκτον ήταν κάθε χώρα να παρέχει στρατιωτική συνοδεία στα εμπορικά της πλοία στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες θα εγγυούνταν την εναέρια επίβλεψη της ζώνης και την διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν την προσφορά, καθώς δεν θέλουν να συνδεθούν με την πολιτική άσκησης «μέγιστης πίεσης» που ακολουθεί ο Τραμπ απέναντι στο Ιράν, καθώς επιδιώκουν την διάσωση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που συνήφθη το 2015 και από την οποία αποσύρθηκαν μονομερώς οι ΗΠΑ το 2018. Μετά την σύλληψη ενός βρετανικού δεξαμενόπλοιου από το Ιράν τον Ιούλιο, το Λονδίνο αποφάσισε να συνοδεύει τα εμπορικά του πλοία που φέρουν βρετανική σημαία στο Στενό του Χορμούζ και απέστειλε και δεύτερο πολεμικό πλοίο στην περιοχή. Αναφερόμενος την ίδια ώρα στο θέμα της πυρηνικής συμφωνίας, ο Ζαρίφ σημείωσε, ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αν τα συμφέροντα της Τεχεράνης δεν προστατευθούν από τα υπόλοιπα μέρη. «Το Ιράν θα εγκαταλείψει την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις δυνάμεις, αν κριθεί απαραίτητο», σημείωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, καλώντας τους Ευρωπαίους «να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να θωρακίσουν την οικονομία του Ιράν από τις αμερικανικές κυρώσεις». Η σύλληψη του βρετανικού δεξαμενόπλοιου Stena Impero τον Ιούλιο από το Ιράν για φερόμενες θαλάσσιες παραβιάσεις στο Στενό του Χορμούζ έγινε δύο εβδομάδες μετά την σύλληψη από τις βρετανικές δυνάμεις ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στο Γιβραλτάρ, το οποίο κατηγόρησαν ότι παραβίασε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία. Ο Ζαρίφ χαρακτήρισε την σύλληψη από τις βρετανικές δυνάμεις του ιρανικού πλοίου πράξη «πειρατείας» και σημείωσε παράλληλα ότι η ασφάλεια του Κόλπου είναι ευθύνη του Ιράν. «Η βρετανική κυβέρνηση είναι συνεργός στην οικονομική τρομοκρατία των ΗΠΑ έναντι του Ιράν», δήλωσε. Η στρατηγικής σημασίας περιοχή του Κόλπου, από όπου διέρχεται το ένα τρίτο του πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ενέργεια, βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, χώρες οι οποίες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980. Το Ιράν δεν θα κάνει πλέον τα στραβά μάτια σε «θαλάσσιες παραβάσεις» στον Κόλπο, είπε ο Ζαρίφ, μία ημέρα μετά την σύλληψη ενός ιρακινού πετρελαιοφόρου από την Τεχεράνη, το οποίο κατηγόρησε για παράνομη μεταφορά καυσίμου. Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν το δεξαμενόπλοιο βόρεια του Στενού του Χορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σε μια επίδειξη ισχύος εν μέσω της οξυμένης έντασης με τη Δύση, την ευθύνη για την υποκίνηση της οποίας επέρριψε ο Ζαρίφ στις αμερικανικές αρχές. «Το Ιράν συνήθιζε να προσπερνάει ορισμένες θαλάσσιες παραβάσεις στον (…) Κόλπο, αλλά ποτέ πια δεν θα ξανακλείσει τα μάτια του», σημείωσε ο ΥΠΕΞ. Εκτός από τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει εν γένει οι ΗΠΑ στον Ιράν, την περασμένη εβδομάδα επέβαλαν κυρώσεις και στον ίδιο τον Ζαρίφ, μετά την άρνησή του, όπως δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι, να συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αναφερόμενος στο θέμα αυτό ο Ζαρίφ σημείωσε ότι «η επιβολή κυρώσεων σε έναν υπουργό Εξωτερικών σημαίνει ότι υπήρξε αποτυχία στις συνομιλίες» και επιβεβαίωσε ότι αρνήθηκε πρόσκληση να συναντήσει τον Τραμπ, παρά τις, σύμφωνα με τον ίδιο, απειλές για την επιβολή κυρώσεων εναντίον του. Την Παρασκευή το περιοδικό New Yorker έγραψε ότι ο Αμερικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ έπαιξε με τις ευλογίες του Τραμπ ρόλο μεσολαβητή για να προσκαλέσει τον Ζαρίφ στον Λευκό Οίκο. Κατά την συνάντηση που είχαν στα μέσα Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, ο γερουσιαστής πρότεινε στον Ζαρίφ να πάει να παρουσιάσει ο ίδιος τις ιδέες του στον Ντόναλντ Τραμπ για να δοθεί τέλος στο αδιέξοδο σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το περιοδικό. Σε ερώτηση που δέχθηκε σήμερα για τις πληροφορίες αυτές, ο Ζαρίφ απάντησε: «Μου είπαν στην Νέα Υόρκη ότι θα αποτελούσα στόχο κυρώσεων σε δύο εβδομάδες αν δεν αποδεχθώ αυτήν την προσφορά που ευτυχώς δεν αποδέχθηκα». Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες του New Yorker. Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ