Γεωργιάδης: Ποινική ασυλία σε τραπεζικά στελέχη για σημαντικές αποφάσεις

First government cabinet meeting of the newly elected government of New Democracy party, in the Hellenic Parliament, in Athens, Greece on July 10, 2019. / Πρώτο υπουργικό συμβούλιo της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 10 Ιουλίου 2019.

«Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών το πρώτο θέμα που έθεσε ήταν αυτό της «ποινικής ασυλίας» των τραπεζικών στελεχών που λαμβάνουν αποφάσεις, όπως για την αναδιάρθρωση δανείων. Καταλαβαίνω ότι έχουν δίκιο και ασφαλώς θα υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία γι’ αυτό». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα 104,6» σχετικά με την «ποινική ασυλία» των τραπεζικών στελεχών. Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι έχει συσταθεί ήδη ομάδα εργασίας στο υπουργείο, ενώ γίνεται συζήτηση και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών «προκειμένου να διαπιστωθεί «που «κολλάει» ο εξωδικαστικός μηχανισμός και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καθώς ο νόμος ψηφίστηκε μεν αλλά πρακτικά αποτελέσματα, όπως ξέρετε, έχουμε ελάχιστα. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όπως και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου». Για το Ελληνικό, ο υπουργός ανέφερε ότι «η επένδυση έχει πλέον ξεμπλοκάρει και τρέχουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως μπορούν να σας βεβαιώσουν και από την επενδύτρια εταιρεία «Lamda Development». Η ιδέα που καλλιεργούσε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι είμαστε ένα βήμα πριν την μπουλντόζα είναι εντελώς ψευδής. Δεν λέω ότι έχει γίνει μηδέν δουλειά, αλλά για το διάστημα των 4,5 χρόνων που κυβέρνησαν, έγινε πολύ μικρότερη προεργασία απ’ αυτήν που θα έπρεπε. Ποσοτικά είχαν κάνει το 60% του έργου. Με τους ρυθμούς που δούλευαν, χρειαζόταν άλλα 3,5 – 4 χρόνια. Εμείς θα το κάνουμε σε λίγους μήνες». Όπως είπε ο ίδιος, τεχνικά, οι εκκρεμότητες είναι η έκδοση τριών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), που όμως είναι πολύ σύνθετο έργο αφού εμπλέκονται 7 συναρμόδια υπουργεία. «Αφού ολοκληρωθεί αυτή η προεργασία, μετά θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για το καζίνο. Αφού διεξαχθεί ο διαγωνισμός, μετά θα προχωρήσουμε στη διανομή, όπως προβλέπει ο νόμος, μεταξύ της εταιρείας και του κράτους και μετά θα γίνει η μεταφορά της προκαταβολής από την εταιρεία προς το ελληνικό Δημόσιο. Από εκεί και μετά ξεκινά η κυριότητα του χώρου από την εταιρεία, η οποία είναι αυτή που θα βάλει τις μπουλντόζες. Δεν θα τις βάλει το Δημόσιο». Επίσης σημείωσε: «Το Ελληνικό έχει γίνει έμβλημα. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα κοιτά το Ελληνικό για να διαπιστώσει αν η Ελλάδα μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του Ελληνικού πέραν του έργου αυτού καθ’ εαυτού». Για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου που αφορά στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα, όπως είπε ο υπουργός: «ο έλεγχος θα γίνεται και από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα εγγράφονται σε ένα Μητρώο. Για την εγγραφή στο Μητρώο θα προβλεφθούν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται ότι εγγράφονται μόνο εταιρείες πολύ μεγάλου κύρους. Το Δημόσιο θα διατηρεί πάντα το δικαίωμα να ελέγχει εκ των υστέρων τους φακέλους κι αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ψευδής έκδοση πιστοποιητικού, οι ποινές θα είναι πολύ βαριές. Φυσικά θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι». «Η διαφορά είναι ότι ο έλεγχος που θα γίνεται δεν θα σταματά την επένδυση. Θα προχωρά η διαδικασία κι αν βρεθεί στην πορεία ότι έχει γίνει ψευδής δήλωση, τότε η επένδυση θα μπλοκάρεται και θα επιβάλλονται ποινές. Ενώ τώρα, περιμένεις να πάρεις την έγκριση και μέχρι να την πάρεις, δεν μπορείς να ξεκινήσεις» κατέληξε.