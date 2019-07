Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές – Ξεκινά η διαπραγμάτευση για πλεονάσματα

Ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση έδωσαν οι επενδυτές και δημιουργούνται νέα δεδομένα για την επιδίωξη της κυβέρνησης να επαναδιαπραγματευτεί τον στόχο για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ) στα επόμενα χρόνια.

Η χθεσινή επιτυχημένη έκδοση 7ετους ομολόγου από το υπουργείο Οικονομικών, σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην ζώνη του φθηνού χρήματος ύστερα από δέκα… πέτρινα χρόνια.

Έτσι, το τελικό επιτόκιο στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 1,9% και το κουπόνι στο 1,875%, ενώ οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5 φορές, με το Δημόσιο να αντλεί το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επιτόκιο και το χαμηλότερο κουπόνι με το οποίο έχει δανειστεί ποτέ το ελληνικό δημόσιο σε ομόλογο αποτιμημένο σε ευρώ.

Πλέον ανοίγει διάπλατα για Δημόσιο και τράπεζες ο δρόμος για την πλήρη επανασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Οι ποιοτικοί επενδυτές

Η Ελλάδα πέτυχε και τους τρεις στόχους που είχε θέσει για την έκδοση του επταετούς ομόλογου, ήτοι προσέλκυσε ποιοτικούς επενδυτές, κράτησε το κόστος δανεισμού κάτω από το 2% και άντλησε πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 335 επενδυτές, με το 84% να είναι ξένοι και το 16% Έλληνες.

Όσον αφορά στο είδος των επενδυτών που συμμετείχαν, το 55% ήταν διαχειριστές ενεργητικού (asset manager), το 20% τράπεζες, το 10% hedge fund και το 9% ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Χ. Σταϊκούρας για το ομόλογο

Από την πλευρά του ιδιαίτερα επιτυχή χαρακτήρισε την έκδοση του επταετούς ομολόγου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας καθώς όπως υποστήριξε «κινείται προς αυτή την κατεύθυνση».

Χαρακτήρισε τη συστηματική, ποιοτική και με χαμηλό κόστος χρηματοδότηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές βασική προϋπόθεση για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία στην κανονικότητα.

«Συνεχίζουμε βήμα-βήμα, με σχέδιο, ωριμότητα και αποφασιστικότητα» αναφέρει σε δήλωσή του.

Το Τweet Κ. Μητσοτάκη για ομόλογο

Με ένα tweet ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα την επιτυχή έκδοση του 7ετούς ομολόγου.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον ΟΔΔΗΧ και στο υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου με ιστορικό χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 1,9%. Αυτή είναι ψήφος εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδος».

«I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance on the issuance of a 7-year bond at a record low yield of 1.9%. This is a vote of confidence in Greece’s growth prospects».