Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις συμφώνησαν Ρέγκλινγκ – Σταϊκούρας

Πλούσια ήταν η ατζέντα της πρώτης συνάντησης του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν να συνεχίσουν την στενή και εποικοδομητική εργασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, η πρώτη επίσημη συνάντηση του Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Χρήστο Σταϊκούρα έγινε σε θετικό κλίμα και τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα, όπως η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, οι δεσμεύσεις της χώρας, οι προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης, καθώς επίσης οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν να συνεχίσουν να έχουν στενή και εποικοδομητική συνεργασία για το καλό της Ελλάδας, των πολιτών της και για την προώθηση της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Το γεγονός ότι από την πρώτη επίσημη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα των δεσμεύσεων της Ελλάδας, από τις οποίες βασική είναι η επίτευξη πλεονάσματος 3,5% μέχρι το 2022 είναι ενδεικτική των προθέσεων των δανειστών.

Άλλωστε ο Κλάους Ρέγκλινγκ στο προηγούμενο Eurogroup φρόντισε σε αυστηρό μάλιστα τόνο να υπενθυμίσει ότι ο στόχος για τα πλεονάσματα αποτελεί θεμέλιο λίθο του προγράμματος και ότι δεν βλέπει πώς μπορεί να επιτευχθεί βιωσιμότητα του χρέους χωρίς αυτό, λίγες ώρες μόνο μετά την εκλογική νίκη της ΝΔ.

Βεβαίως από τις δηλώσεις των αξιωματούχων του Eurogroup και των Βρυξελλών έχει επίσης καταστεί σαφές ότι δίνουν στην κυβέρνηση μια «περίοδο χάριτος» μέχρι τον Σεπτέμβριο ώστε να αναπτύξει αναλυτικά το πρόγραμμα της.

Πάτημα στη κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει και το γεγονός ότι οι θεσμοί έχουν δηλώσει γενικά θετικοί σε αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής και φοροαπαλλαγές που μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση, όμως, να εκπληρώνονται οι στόχοι και να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης έκανε μια πρώτη συζήτηση με τον Ρέγκλινγκ για το φορολογικό νομοσχέδιο που η κυβέρνηση θέλει να φέρει άμεσα και να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 10 Αυγούστου, με τις ίδιες πηγές να τονίζουν ότι πολύ σύντομα οι θεσμοί θα έχουν στα χέρια τους όλο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στο γεγονός ότι πολλές από τις διατάξεις του έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Να σημειωθεί επίσης ότι η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για το 2019, ενώ διαμηνύεται ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του υπουργείου που κάνουν τις σχετικές προβλέψεις.

Ο πρώτος κύκλος επαφών του κ. Σταϊκούρα με τους εκπροσώπους των δανειστών θα ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, που θα έχει συνάντηση με τον Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν). Σήμερα, Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εκτός από τη συνάντηση με τον Κλάους Ρέγκλινγκ, συναντήθηκε και με τον Πίτερ Ντόλμαν (ΔΝΤ), ενώ συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο, όπως γνωστοποιεί ο τελευταίος με ανάρτησή του στο twitter.

Today I spoke with the new finance minister of 🇬🇷 @cstaikouras over the phone. A good and open conversation about Greece’s challenges. I invited him to present his policy plans in the next #Eurogroup in Helsinki. pic.twitter.com/qbbycKh8CE

— Mário Centeno (@mariofcenteno) July 15, 2019