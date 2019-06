Σπάνε τα θερμόμετρα στην Ευρώπη

Το κύμα της ιδιαίτερα έντονης και πρώιμης ζέστης, σαρώνει σήμερα στην Ευρώπη, όπου αναμένονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε ορισμένες χώρες έως το τέλος της εβδομάδας.

Στη Γαλλία, ο υδράργυρος ανέβηκε έως τους 31,3 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι χθες το απόγευμα. Τα θερμόμετρα έδειξαν 37 βαθμούς στο Καρπεντράς (νότια) και η θερμοκρασία αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω άνοδο σήμερα, καθώς 35-40 βαθμοί Κελσίου αναμένονται στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Αύριο Τετάρτη, τοπικά, ο υδράργυρος θα αγγίξει, για παράδειγμα, τους 41-42 βαθμούς Κελσίου στο Κλερμόν Φεράν (κεντρικά), προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

«Είμαι ηλικιωμένη, επομένως θα μείνω στο σπίτι» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μιρέιγ Σολέρ, μια 80χρονη από τη Μασσαλία. «Πίνω πολλά υγρά, ενυδατώνομαι. Όμως, είναι ανησυχητικές αυτές οι θερμοκρασίες, αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια».

«Τα κύματα ζέστης είναι σήμα κατατεθέν της υπερθέρμανσης του πλανήτη» επισημαίνει ο Ζαν Ζουζέλ, πρώην πρόεδρος του Giec (ειδικοί επί του κλίματος στον ΟΗΕ) και «ξεκάθαρα η διάγνωση είναι ότι θα γίνουν πιο πρώιμα, πιο έντονα, πιο συχνά».

This 9-day temperature anomaly forecast shows where the #heatwave will be most intense. France looks to bear the brunt with air temperatures often more than 15 °C above where they should be. pic.twitter.com/vbjPoEIRyI

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 23, 2019