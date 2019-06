Θ.Βενιάμης: Αιχμές για τη νομοθεσία σχετικά τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θεόδωρος Βενιάμης αναφέρθηκε στην εφαρμογή της απόφασης για τη χρήση νέας μορφής ναυτιλιακού καυσίμου από το 2020 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στο συνέδριο Greek Shipping Summit με θέμα: «2020: The Wind of Change in Global Shipping».

Ο κ. Βενιάμης σημείωσε πως «πριν λίγες ημέρες στα πλαίσια της 74ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (MEPC), ο ΙΜΟ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αποδεικνύοντας τον αδιαμφισβήτητο ρόλο του ως παγκόσμιου ρυθμιστή της ναυτιλιακής βιομηχανίας και υιοθετώντας σειρά αποφάσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που διαφαίνεται ότι θα ανακύψουν σε λίγους μήνες από την έναρξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για το ανώτατο όριο θείου 0,5% στα ναυτιλιακά καύσιμα. Στις προσεχείς ημέρες, στα πλαίσια της 101ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) καλείται και πάλι να λάβει με υπευθυνότητα αποφάσεις για το σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας των νέων καυσίμων, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πλοίων και πρωταρχικώς των πληρωμάτων μας. Η περίπτωση του Κανονισμού για το 2020 αποτελεί ομολογουμένως μία, θα μου επιτρέψετε τον χαρακτηρισμό, περίπτωση καταφανούς άστοχης νομοθετικής απόφασης. Είναι αδιανόητο ότι λίγους μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του Κανονισμού, υπάρχουν τόσα θέματα εφαρμογής του που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και αντιμετώπισης.»

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ υπογράμμισε επιπλέον ότι: «Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της ελληνόκτητης ναυτιλίας, μίας ναυτιλίας διεθνώς αναγνωρισμένης για τη βαθιά τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία που διαθέτουν οι συντελεστές της ως hands on operators, έθεσε πρώτη και εγκαίρως ενώπιον των ευθυνών τους τα θεσμικά νομοθετικά όργανα, και αναφέρομαι στον ΙΜΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ενσωματώσει το σχετικό Κανονισμό στο ενωσιακό της κανονιστικό πλαίσιο, για τις αστοχίες του όλου εγχειρήματος και την παντελή έλλειψη, τουλάχιστον έως πριν λίγο καιρό, δικλείδων ασφαλείας για την αντιμετώπισή τους. Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΙΜΟ αποδεικνύουν πλήρως το βάσιμο της ανησυχίας και των ενστάσεων που έχουμε εκφράσει σε υψηλούς τόνους τους περασμένους μήνες και δικαιώνουν για άλλη μια φορά τον ηγετικό ρόλο της ελληνόκτητης ναυτιλίας όχι ως ποσοτικής δύναμης μόνο αλλά και ως κινητήριο παράγοντα επαγρύπνησης και επιρροής στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, απόρροια της τεχνογνωσίας μας.»

Επιπροσθέτως επεσήμανε ότι «είναι προκλητικό ότι ακόμη και σήμερα έξι μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του νέου Κανονισμού και ενώ υπάρχει πια πλήρης επίγνωση των προβλημάτων και των προκλήσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί η πλοιοκτησία, παραμένει απολύτως εκτός ευθυνών η βιομηχανία παραγωγής πετρελαίου, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στο καθήκον της να μπορέσει, μέσω των κατάλληλων επενδύσεων, να παράγει εγκαίρως τα αναγκαία σε ποσότητα και ποιότητα, νέα καύσιμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, μία στάση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ούτε να γίνεται αποδεκτή. Είναι λυπηρό ότι παρόλο τον αναντικατάστατο ρόλο της ναυτιλίας στη διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου και γενικότερα στην ευημερία του πλανήτη μας, συνεχίζεται να επιβαρύνεται ασύμμετρα σε σχέση με τους άλλους εμπλεκόμενους εταίρους της στην αλυσίδα της θαλάσσιας μεταφοράς. Δεν μπορώ να μην κατακρίνω επίσης την έλλειψη ανταπόκρισης στις ανησυχίες που εκφράσαμε, από τους κατασκευαστές των μηχανών των πλοίων μας. Κανείς δεν έχει εγγυηθεί αν θα λειτουργούν οι μηχανές με ασφάλεια με τα νέα καύσιμα, και αναφέρομαι ειδικότερα στα blends με τα οποία θα αναγκαστούμε να εφοδιασθούμε.»

Στο χαιρετισμό του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία έχουν προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση ναυτιλιακών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η ναυτιλία να ξεπερνά την περίοδο της κρίσης με τους χαμηλούς ναύλους. Ακόμα κι εκείνη την περίοδο πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδόσεις της ελληνικής ναυτιλίας ελάχιστα επηρεάστηκαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών χρειάζεται ένα ελεύθερο και σταθερό παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο, που θα εγγυάται την άνευ περιορισμών και διακρίσεων πρόσβαση των πλοίων στο σύστημα διακίνησης φορτίων. Έτσι θα μπορούν να επωφελούνται και οι μεταφορείς και οι χρήστες των υπηρεσιών μεταφοράς, οι πελάτες τους. Αλλά πάνω από όλα χρειάζεται ενιαίους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.»

Χαιρετισμό απηύθυνε στο συνέδριο η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου και αρμόδια για θέματα ναυτιλίας κυρία Nusrat Ghani, o Tομεάρχης Ναυτιλίας και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Πατέρας.

Ο κ. Πλακιωτάκης έκανε λόγο για ένα αναβαθμισμένο υπουργείο Ναυτιλίας, για αύξηση του εργατικού δυναμικού στα πλοία, για αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου, για αξιοποίηση των 10 μεγάλων λιμανιών και για ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση με παράλληλα λειτουργία της ιδιωτικής αναφερόμενος επιγραμματικά στις προτεραιότητες της ΝΔ. Επίσης είπε ότι η Ναυτιλία είναι εθνικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει ενιαία φωνή πέρα από κόμματα και πολιτικές, προσθέτοντας ότι ελληνικός εφοπλισμός και ναυτεργασία μπορούν να πάνε την ελληνική Ναυτιλία ένα βήμα ακόμα πιο ψηλά.