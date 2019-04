ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών

Ο πρώην Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επισήμως σήμερα την είσοδό του στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των εκλογών του 2020.

«Είμαστε στη μάχη για την ψυχή αυτού του έθνους», δηλώνει ο Μπάιντεν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Ίντερνετ, και καλεί τους ψηφοφόρους να αρνηθούν μια δεύτερη θητεία στον ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε επίσης ότι: «Αν δώσουμε οκτώ χρόνια στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, θα αλλοιώσει θεμελιωδώς και για πάντα τον χαρακτήρα αυτού του έθνους».

Έπειτα από περισσότερο από 45 χρόνια πολιτικής σταδιοδρομίας, ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ως υπερασπιστής των αξιών της ανεκτικότητας της Αμερικής απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγόρησε ότι αλλοίωσε «την ψυχή» του έθνους.

Στο βίντεό του, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρεται δια μακρών στις διαδηλώσεις των νεοναζί του Αυγούστου 2017 στο Σάρλοτσβιλ, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε μια διαδηλώτρια κατά του ρατσισμού, και επέκρινε έντονα την απάντηση που είχε δώσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει πως «καλοί άνθρωποι» βρίσκονταν «και στις δύο πλευρές».

«Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως αυτό το έθνος απειλείται όσο δεν είχα διαπιστώσει ποτέ στο παρελθόν στη διάρκεια της ζωής μου», υπογράμμισε ο Μπάιντεν, ο οποίος φορούσε σακάκι και πουκάμισο με ανοιχτό τον γιακά.

Χάρη στη μεγάλη φήμη του και στη δημόσια εικόνα του μετριοπαθούς που έχει, ο Τζο Μπάιντεν κυριαρχεί ήδη εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα των Δημοκρατικών. Είναι ο 20ος υποψήφιος που διεκδικεί αυτό το χρίσμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβριου 2020. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ υποψηφίων.

«Οι θεμελιώδεις αξίες αυτού του έθνους, η θέση μας στον κόσμο, η ίδια η δημοκρατία μας, ό,τι έχει κάνει την Αμερική να είναι αυτό που είναι, διακυβεύεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο Twitter ο 76χρονος Μπάιντεν.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America –is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην υποψηφιότητα Τραμπ με ένα ειρωνικό tweet, αμφισβητώντας την ικανότητα του Μπάιντεν να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος

«Καλωσόρισες στην κούρσα κοιμισμένε Τζο», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, επαναλαμβάνοντας έναν από τους χαρακτηρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει για τον Μπάιντεν.

«Ελπίζω μόνο ότι είσαι αρκετά έξυπνος, κάτι για το οποίο αμφιβάλλουμε εδώ και καιρό, ώστε να κερδίσεις την κούρσα των προκριματικών», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Θα υπάρξουν χτυπήματα κάτω από τη μέση (…) Όμως, αν τα καταφέρεις, θα σε δω στην αφετηρία!».

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019