Ιράν: πλημμύρες με πάνω από 40 νεκρούς

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις άνευ προηγουμένου πλημμύρες που πλήττουν το Ιράν εδώ και σχεδόν δέκα ημέρες, ενώ ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί μετέβη χθες Τετάρτη στην επαρχία Γκολεστάν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Στις 19 Μαρτίου σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ένα πρώτο κύμα πλημμύρων στο βόρειο Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Στη συνέχεια οι πλημμύρες έπληξαν επαρχίες στο νότιο και δυτικό Ιράν, περιοχές όπου συνήθως επικρατούν συνθήκες ξηρασίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 33 άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί από τις 25 Μαρτίου, σύμφωνα με διασώστες και τον ιρανικό Ερυθρό Σταυρό.

Προτού αναχωρήσει για την επαρχία Γκολεστάν ο Ροχανί χαρακτήρισε τις πλημμύρες αυτές «φαινόμενο άνευ προηγουμένου». «Οι 25 από τις 31 επαρχίες» της χώρας έχουν πληγεί, πρόσθεσε ο ίδιος.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι καθυστέρησε να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές ο Ιρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «σκόπευε να έρθει ήδη από τις πρώτες ημέρες», όμως τελικά αποφάσισε «να μεταβεί στο Γκολεστάν ο πρώτος αντιπρόεδρος» της χώρας.

Η επαρχία αυτή ήταν μία από τις πρώτες που επλήγησαν. Χθες τα σωστικά συνεργία ανακοίνωσαν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο ναυάγιο ενός πλοίου το οποίο μετέφερε διασώστες και θύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με τους διασώστες, από τις πλημμύρες έχουν χάσει τη ζωή τους 19 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 100 μόνο στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν, όπου σήμερα έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους.

Από την πλευρά του ο ιρανικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε τον θάνατο επτά ανθρώπων σε πέντε άλλες επαρχίες.

«Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί και περίπου 27.000 έχουν λάβει προσωρινά καταλύματα», επεσήμανε ο Μορτεζά Σαλιμί επικεφαλής του ιρανικού Ερυθρού Σταυρού, διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις των διασωστών διεξάγονται σε 30 επαρχίες.

Τώρα η κακοκαιρία κατευθύνεται προς το ανατολικό Ιράν και η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέες σφοδρές βροχοπτώσεις ήδη από το Σάββατο. Για τον λόγο αυτό οι αρχές έχουν στείλει προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα και η κρατική τηλεόραση μετέδωσε συμβουλές προς τους πολίτες.

