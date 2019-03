Το ρεκόρ του Ομπράντοβιτς που «έσπασε» η Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Μαδρίτη, επικρατώντας με 101-86 στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Σπουδαία εμφάνιση για λογαριασμό των μερένχες έκαναν οι Άντονι Ράντολφ και Σέρχιο Γιουλ με 21 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έσπασε ένα απίστευτο ρεκόρ που είχε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όσο αυτός εργάζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα του Σέρβου τεχνικού δεν είχε δεχθεί 100 ή περισσότερους σε ένα παιχνίδι που δεν είχε οδηγηθεί στην παράταση. Όλα αυτά μέχρι χθες, καθώς η Ρεάλ σημείωσε 101 πόντους, σπάζοντας το ρεκόρ του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού.

Το ιστορικό επίτευγμα ολοκληρώθηκε με 2/3 εύστοχες βολές του Κάρολο περίπου 1 λεπτό πριν το φινάλε του αγώνα.

No team in European basketball history had scored 100 points or more in a non-overtime win against a squad coached by Zeljko Obradovic…

Until last night 👀#GameON pic.twitter.com/Fbf81ouf9S

