Τους… χάζεψε ο Παπαπέτρου: Προσποίηση για πάσα και κάρφωμα

Τοπ σκόρερ του Παναθηναϊκού με 18 πόντους ήταν ο Ιωάννης Παπαπέτρου στην άνετη εκτός έδρας νίκη (67-91) επί της ουραγού Νταρουσάφακα στην 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Προσέφερε μάλιστα και μία φάση για highlight στην 1η περίοδο. Ο φόργουορντ του Τριφυλλιού πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, είδε το κενό που υπήρχε στη ρακέτα των γηπεδούχων, μπήκε προς τα μέσα, προσποιήθηκε ότι θα δώσει πάσα στον Πέιν, αλλά τα πήρε τα βήματα και κάρφωσε με δύναμη.

Δείτε τη φάση:

Ioannis Papapetrou fakes and drives into the paint for the powerful one hand DUNK 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/60PRdwkCri

— EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2019