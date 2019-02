Ζούγκιτς: Ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Ευρωλίγκας!

Ιστορία γράφτηκε στο Κάουνας! Ο Φέντορ Ζούγκιτς της Μπουντούτσνοστ έγινε ο νεότερος παίκτης που πάτησε παρκέ στην ιστορία της Euroleague!

Στον αγώνα Ζαλγκίρις – Μπουντούτσνοστ, ο Γιασμίν Ρέπεσα, έριξε στο παρκέ τον 15χρονο, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2003. Ο Ζούγκιτς αγωνίστηκε δηλαδή στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα σε ηλικία 15 ετών, 5 μηνών και 4 ημερών.

Ο νεαρός Μαυροβούνιος έσπασε το ρεκόρ του Αλεξάνταρ Ουγκρινόσκι, ο οποίος είχε αγωνιστεί με την Τσιμπόνα το 2004 σε ηλικία 15 ετών, 8 μηνών και 21 ημερών.

Η Ζαλγκίρις επικράτησε με 84-76 της Μπουντούτσνοστ για την 23η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της 22ης Φεβρουαρίου 2019, με τον Ζούγκιτς να αγωνίζεται για 42΄΄ χωρίς να γράφει κάτι στη στατιστική του.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Ευρωλίγκας:

Fedor Zugic becomes the youngest player in #EuroLeague history at 15 Years and 157 Days old!

👏👏#GameON pic.twitter.com/qh3rJzVPWn

— EuroLeague (@EuroLeague) February 22, 2019