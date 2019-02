Σκόρδα στο Όλντ Τράφορντ πριν το ντέρμπι με τη Λίβεπουλ!

Όχι δεν πιστεύουν στο… μάτι στο Μάντσεστερ!

Ωστόσο ο αγωνιστικός χώρος στο «Όλντ Τράφορντ» ψεκάστηκε με σπρέι σκόρδου πριν από κυριακάτικο ματς με τη Λίβερπουλ και ο λόγος είναι πρακτικός.

Δεν πρόκειται για πρόληψη ενάντια στο κακό του μάτι, αλλά για μια πρακτική που ακολουθείται για την προστασία του χλοοτάπητα. Συγκεκριμένα το σκόρδο απομακρύνει τους βλαβερούς μύκητες από το γρασίδι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

They’ve had a stinker! 🤪@ManUtd have been spraying garlic on the Old Trafford pitch ahead of their huge clash with @LFC on Sunday.

Why do @ManUtd use garlic on the Old Trafford pitch? https://t.co/4VLqBwaZ6Y pic.twitter.com/t1jLQ3t43S

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 22, 2019