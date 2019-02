Ετσι κέρδισε την Χίμκι ο Παναθηναϊκός

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Χίμκι, με τους Πράσινους να παίρνουν εύκολα τη νίκη με 94-85.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο και με 65 πόντους έβαλαν τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη. Στο δεύτερο μέρος παρέμειναν σοβαροί, ήλεγξαν τον ρυθμό και στο τέλος πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τόμας με 24 πόντους, ενώ από κοντά ακολούθησαν οι Κιλπάτρικ (17π, 5/6διπ) και Καλάθης (13π, 12ασ.).

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού:

.@paobcgr records its fourth consecutive home win, topping the team it was tied with in the standings!

Highlights… pic.twitter.com/xJFPvpqoKV

— EuroLeague (@EuroLeague) February 22, 2019