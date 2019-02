Ο τεχνικός της Τότεναμ, Μαουρίτσιο Ποκετίνο, είχε πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του ρέφερι στον αγώνα με την Μπέρνλι, Μάικ Ντιν.

Μετά το τέλος του ματς, που βρήκε τους Σπερς ηττημένους με 2-1, κινήθηκε προς το μέρος του έξαλλος για να του… τα ψάλει.

Η κάμερα έπιασε τον Αργεντινό κόουτς να απευθύνεται στον διαιτητή με αγριεμένο ύψος εκφράζοντας τα παράπονά του.

Mauricio Pochettino was NOT happy with Mike Dean at full time! 🤯 pic.twitter.com/w0r0FTRUiI

