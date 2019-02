Παπασταθόπουλους σε Τσεχ: «Ρε μαλ@@@»

Η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ στο Emirates, ανατρέποντας το εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα και πήρε την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ο οποίος πέρασε στο ματς στο 56′ και στο 60′ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 χάρισε μια μοναδική στιγμή στο ματς.

Απευθυνόμενος στον τερματοφύλακα της ομάδας του, Πετρ Τσεχ, προφανώς συζητώντας για κάποια φάση του αγώνα, φαίνεται να του λέει χιουμοριστικά: «ρε μαλ@@@»…

Δείτε το βίντεο:

Not sure what this was about at FT but thought Papa called Cech Malaka for a sec 😂 pic.twitter.com/fttyvxny0b

— A〽️ar (@Arsene__Knows) February 21, 2019