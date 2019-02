Αταλάντα – Μίλαν 1-3

Χρειάστηκε μόλις 310 αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της Μίλαν για να σκοράρει τα πρώτα του έξι γκολ! Κι αυτά σε πέντε ματς, σε 18 προσπάθειες και στο Μιλάνο τρίβουν τα χέρια τους για το απόκτημά τους. Ο λόγος για τον νεαρό πιστολέρο Κρίστοφ Πιόντεκ που συνέβαλε τα μέγιστα σε μία ακόμα νίκη των Ροσονέρι σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Αταλάντα.

Η Αταλάντα ειδικά στο Μπέργκαμο κάθε άλλο παρά εύκολος αντίπαλος είναι. Διεκδικεί στα ίσα μια ευρωπαϊκή θέση και πριν την έλευση του Πιόντεκ, τότε που ο Ιγκουαϊν είχε τον ρόλο του Μεσία μα δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες, η Μίλαν δεν θα είχε εύκολο βράδυ εκεί. Στα αμιγώς αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Φρόιλερ στο 33ο λεπτό, αλλά ο Πολωνός στράικερ με απίστευτη γκολάρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Πανηγυρίζοντας με τον γνωστό πλέον τρόπο

Piatek Celebration in perfect sync with chanting of fans.

Beautiful game.😍💉🔫🔫🔫💖#ACMilan #SerieA #Piatek pic.twitter.com/GxR95DkPvw

