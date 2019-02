Ολυμπιακός : Πανστρατιά για το ντέρμπι, με 24 παίκτες η αποστολή

Πανέτοιμος για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ (17/2, 19:30) είναι ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την Ενωση, με τον Πέδρο Μαρτίνς να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή όλους τους παίκτες, πλην του τραυματία Ομάρ Ελαμπντελαουί στέλνοντας έτσι μήνυμα πανστρατιάς και συσπείρωσης. Ο Νορβηγός μπακ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός στην αποστολή που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους: Χουτεσιώτη, Λοντίγκιν, Σα, Μεριά, Τσιμίκα, Κούτρη, Μιράντα, Βούκοβιτς, Αβραάμ, Τοροσίδη, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Νάτχο, Φορτούνη, Ανδρούτσο, Λάζαρο, Γκιλιέρμε, Μασούρα, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν και Σολδάνο.

Οι Πειραιώτες πλέον μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι με την Ενωση, με τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς να είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πάρουν την πολυπόθητη νίκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να δώσει χαρά στον κόσμο του και να γεμίσει με αυτοπεποίθηση ενόψει της ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #squadlist pic.twitter.com/FZDifyBmiA

