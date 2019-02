NBA: Οιωνός τελικών η νίκη των Μπακς επί των Ράπτορς

Οι Μπακς έχουν πιάσει… μελάτες τους Ράπτορς όσον αφορά τη regular season του ΝΒΑ φέτος. Πως αλλιώς, αφού σε σύνολο τεσσάρων αναμετρήσεων οι Μπακς έχουν επικρατήσει ήδη τρεις φορές του Καουάι Λέοναρντ και της παρέας του, οι οποίοι έχουν εξαιρετική εικόνα και βρίσκονται στη 2η θέση της Ανατολής.

Στο Νο 1 της Ανατολικής Περιφέρειας αλλά και ολόκληρης της Λίγκας όμως είναι η… ΚΑΕ Ελαφιακός του Γιάννη Αντετοκούνμπο με ρεκόρ 37-13 και ποσοστό νικών που αγγίζει το 74%. Σημαντική η διαφορά τόσο από τους Ράπτορς (37-16, με 69.8%) αλλά και από τους κύριους ανταγωνιστές τους όσον αφορά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους Τελικούς του πρωταθλήματος. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς οι οποίοι είναι πρώτη στην σκληρή Δυτική Περιφέρεια, με την ήττα ωστόσο από τους 76ερς να ρίχνει το ρεκόρ τους στο 36-15 (70.6%), με τους Νάγκετς να έπονται με 70% και 35-15.

Κάπως έτσι, με 50 ματς συμπληρωμένα στον μαραθώνιο των 82 αγώνων της regular season, οι Μπακς είναι πρώτοι στην κατάταξη του ΝΒΑ μεταξύ των 30 ομάδων της Λίγκας. Όποτε συμβαίνει αυτό και δεν είναι πολλές οι φορές που έχει γίνει, κάτι καλό περιμένει το Μιλγουόκι στο τέλος της διαδρομής. Το εν λόγω κατόρθωμα το έχουν επαναλάβει άλλες δύο φορές τα Ελάφια, το 1971 και το 1974. Και τις δύο φορές η τότε ομάδα έφτασε μέχρι τους Τελικούς του πρωταθλήματος, έχοντας μάλιστα και μια κατάκτηση το 1971.

Κάτι τέτοια βλέπουν οι φίλοι των Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ακόμα και οι πιο ρεαλιστές αρχίζουν να πιστεύουν πως η αύρα του Γιάννη και η φόρα που έχει πάρει η ομάδα του κόουτς Μπουντενχόλζερ θα τους φέρει μέχρι του πρόποδες της κορυφής, όπου θα έχουν μετά από 45 (!!) χρόνια την ευκαιρία να την πατήσουν ξανά.

The Bucks took down the Raptors to maintain the league’s best record.

It’s the 3rd time in franchise history they’ve had the NBA’s best record through 50 games. They reached the NBA Finals each of the first two times.

h/t @EliasSports pic.twitter.com/pHFWAXyMrv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 1, 2019