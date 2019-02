«Μπαμ» με Πορζίνγκις οι Μάβερικς σε Super Deal!

Έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους και πιο ιδιαίτερους παίκτες της νέας γενιάς πρόσθεσαν στο δυναμικό τους οι Μάβερικς. Όπως έγινε γνωστό, ο 23χρονος Λετονός… πόιντ/σέντερ οδεύει στο Ντάλας, σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο ΝΒΑ.

Όπως αναφέρουν πηγές από το ΝΒΑ, οι Μαβς θα πάρουν επίσης Τιμ Χάρνταγουέι και Κόρτνι Λι, ενώ από την πλευρά της η ομάδα της Νέας Υόρκης θα προσθέσει στο ρόστερ της τους ΝτιΆντρε Τζόρνταν, Ουές Μάθιους και Ντένις Σμιθ.

New York has agreed with Dallas on trade that includes Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., for Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. and DeAndre Jordan, league sources tell ESPN. Players and agents are being notified of particulars. Deal may include more draft assets.

