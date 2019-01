Η Νότιγχαμ απέκτησε τον Μπανατίνι τον οποίο ορεγόταν ο ΠΑΟΚ

Την απόκτηση του Λέο Μπονατίνι ανακοίνωσε και επίσημα η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Ρεντς να προσθέτουν έναν ακόμα ποιοτικό παίκτη στο ρόστερ τους.

Η βρετανική ομάδα απέκτησε τον Βραζιλιάνο επιθετικό από την Γουλβς ως δανεικό μέχρι το καλοκαίρι, ενώ στη συμφωνία των δύο συλλόγων υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τον 24χρονο στράικερ είχε ενδιαφερθεί και ο ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ, όμως, οι άνθρωποι του Δικεφάλου έκριναν υψηλές τις απαιτήσεις της Γουλβς και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες «ναυάγησαν» οριστικά.

Ο Μπονατίνι στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια, έχοντας 1 γκολ και 1 ασίστ. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μάλιστα έχει ιταλικό διαβατήριο, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς από εδώ και πέρα θα φοράει τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ και θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Μάρτιν Ο’ Νιλ.

Ο έμπειρος τεχνικός των Ρεντς ποντάρει πολλά στον Λατινοαμερικάνο επιθετικό και θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει τη Νότιγχαμ στη μεγάλη μάχη που θα δώσει για την πρόκρισή της στα πλέι οφ ανόδου.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Νότιγχαμ:

✍️ Leo arrives on loan#NFFC are delighted to announce the signing of forward @BonatiniOficial on loan from @Wolves until the end of the 2018-19 season.https://t.co/USmWtrK4uk

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 31, 2019