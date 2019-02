Επίσημα στην Γουέστερν Μέλμπουρν ο Παναγιώτης Κονέ

Ύστερα από έξι μήνες ο Παναγιώτης Κονέ επανέρχεται στην ενεργό δράση καθώς βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο οποίος και θα είναι στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα ο Κονέ συμφώνησε και υπέγραψε για δυο χρόνια με τη Γουέστερν Μέλμπουρν όπου θα βρει και τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Τζόνι Αναστασιάδη.

Η απόκτηση του Κονέ από τον σύλλογο της Αυστραλίας σχολιάστηκε και από το λογαριασμό της FIFA στο twitter, αφού ανέφερε πως ο σύλλογος της A League έδωσε συμβόλαιο στον Έλληνα διεθνή που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2014 και ήταν μια φορά υποψήφιος για το βραβείο FIFA Puskas.

Cometh the hour, cometh the man! Our debut signing for the new Hyundai @ALeague season! #WelcomeKone

Read about it 📰 https://t.co/PPMRGZ12vN pic.twitter.com/Y80so1GXE8

— Western Melbourne Group (@WesternMelbGrp) February 1, 2019