Ανακοίνωσε και Αλμιρόν η Νιουκάστλ

Αρκετά ενεργεί είναι η Νιουκάστλ την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Οι «ανθρακωρύχοι» μετά τη μεταγραφή του αμυντικού Αντόνιο Μπαρέκα από τη Μονακό, ανακοίνωσαν και αυτή του Μιγκέλ Αλμιρόν από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο 24 χρονος Παραγουανός αγωνίζεται ως επιθετικό χαφ πίσω από τον σέντερ φορ, αλλά έχει καλύψει με επιτυχία και τις θέσεις στις δύο πτέρυγες αλλά και ως κεντρικός μέσος σε τριάδα.

Ο Αλμιρόν ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ατλάντα και προέρχεται από εκπληκτική χρονιά στην οποία σκόραρε 13 φορές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.

📸 We went behind the scenes as Miguel Almirón completed his move to Newcastle United!

Check out our gallery here: https://t.co/eQ4wI3EWDy #NUFC pic.twitter.com/XvO4ojTd8L

— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2019