Champions League : Ιδού η μπάλα για τα νοκ άουτ και τον τελικό

Ο φετινός τελικός του Champions League θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη και πιο συγκεκριμένα στο «Wanda Metropolitano», την έδρα της Ατλέτικο. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την 1η Ιουνίου και η UEFA έδωσε στην δημοσιότητα την φωτογραφία με την μπάλα που θα διεξαχθεί ο τελικός της φετινής διοργάνωσης, αλλά και όλα τα παιχνίδια της νοκ άουτ φάσης της διοργάνωσης.

Η μπάλα γράφει Madrid 19 FINAL και έχει έντονο κόκκινο χρώμα.

Here it is! 😍

⚽️ @adidasfootball‘s official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 19, 2019