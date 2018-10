Προκλητικός Ζεεχόφερ: Καλύτερα να κυβερνούσαν μόνιμα την Ελλάδα οι Βαυαροί

Σε προκλητική δήλωση σε βάρος της Ελλάδας προέβη ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης (CSU) – κυβερνητικός εταίρος της Ανγκελα Μέρκελ – Χορστ Ζεεχόφερ.

«Οι Βαυαροί κυβέρνησαν την Ελλάδα για ένα διάστημα. Ισως θα ήταν καλύτερο να μην ήταν προσωρινό», είπε, χάριν αστεϊσμού.

Τη δήλωση, η οποία έγινε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πόλη Ινγκοσταλτ – ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία – μετέφερε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter o Matthew Karnitschnig, επικεφαλής ανταποκριτής του Politico στην Ευρώπη.

„Bavarians ruled #Greece for a time. Maybe it would have been better had it not been temporary,“ @CSU leader #Seehofer jokes to home crowd ahead of #Bavaria election pic.twitter.com/ieIIY5irko

