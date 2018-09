Σκουρλέτης: «Εργαζόμαστε για τη συγκρότηση ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου»

Meeting of the SYRIZA Central Committee, in Athens, Greece on August 27, 2018. / Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αθήνα, 27 Αυγούστου, 2018. (File: img_75601535385003.jpg )

«Εργαζόμαστε για τη συγκρότηση ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου στην Ευρώπη, που θα αμφισβητήσει την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού και θα σταματήσει την ανάδυση του τέρατος του νέου φασισμού» είπε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο προέδρων, την Εκτελεστική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), στις Βρυξέλλες. Μιλώντας για την κατάσταση στην Ελλάδα, ο Π. Σκουρλέτης σημείωσε ότι «ο ελληνικός λαός άντεξε» και «για πρώτη φορά, μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που η ευρωπαϊκή δεξιά και το ΔΝΤ μας ζητούσε να κάνουμε για τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις: την «ιδιοκτησία» του προγράμματός μας, των πολιτικών που εφαρμόζουμε». «Η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010 είναι εκτός προγραμμάτων διάσωσης και μπορεί να σταθεί στα πόδια της» είπε και πρόσθεσε ότι «τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων στις αγορές κεφαλαίου βρίσκονται στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν 12 χρόνια, πριν ακόμα ξεσπάσει η παγκόσμια κρίση, ενώ έχουμε συνεχή ανάπτυξη επί 1,5 χρόνο, η μαζική μετανάστευση των νέων έχει σταματήσει και η ανεργία έχει πέσει κατά 8 μονάδες (από 27% στο 19%)». «Είμαστε εδώ» τόνισε, «επειδή μπορέσαμε παράλληλα και, με ένα τρόπο, ενάντια στο πρόγραμμα της τρόικας να εφαρμόσουμε πολιτικές που προστάτεψαν τους πιο ευάλωτους, που επανόρθωναν τις ζημιές από την καταστροφική λιτότητα ή που εναντιώνονταν στις εγχώριες παθογένειες του πελατειακού συστήματος και της διαφθοράς που, ακριβώς, έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία». Μιλώντας για τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Σκουρλέτης αναφέρθηκε στο βασικό εγγυημένο εισόδημα, στην παροχή περίθαλψης σε όσους έχαναν την κοινωνική τους ασφάλιση και την πρόσβαση στην δημόσια υγεία, στα σχολικά γεύματα, στην υποχρεωτική προσχολική αγωγή, στο ενιαίο, ψηφιοποιημένο σύστημα πρόνοιας, τη δημιουργία ενιαίου ασφαλιστικού ταμείου, τις αναλογικές με το εισόδημα ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να σωθούν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά εισοδήματα, από την υπερχρέωση. Επίσης, μίλησε για την απόκτηση ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών, την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για όλους τους πρόσφυγες που καταθέτουν αίτηση ασύλου και την πρόσβαση των παιδιών τους στα ελληνικά σχολεία, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «αρνηθήκαμε να δούμε τους πρόσφυγες σαν εισβολείς και πείσαμε την ελληνική κοινωνία για αυτό». Ακόμα, αναφέρθηκε στην τηλεοπτικές άδειες και την υποχρέωση των ιδιοκτητών ΜΜΕ να πληρώνουν για τις άδειες που κατείχαν παράνομα. «Ας σταθώ όμως σε ένα ιστορικό επίτευγμα για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι: στη Συμφωνία των Πρεσπών» είπε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, στην διάρκεια της ομιλίας του, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια συμφωνία ειρήνευσης και σταθεροποίησης, που θα επιτρέψει τη συνύπαρξη και τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια, τη φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης». Επίσης ανέφερε ότι «εδώ και ένα μήνα στην Ελλάδα έχουν αποκατασταθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας» και «από τον Γενάρη του 2019 θα μπορέσουμε, για πρώτη φορά από το 2012, να αυξήσουμε τον βασικό μισθό, ενώ θα καταργήσουμε τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους κάτω των 25. Θα μπορέσουμε επίσης να προχωρήσουμε σε μια σειρά ελαφρύνσεις φόρων και εισφορών που θα μειώσουν τη φορολόγηση των μεσαίων τάξεων και να ακυρώσουμε τις περικοπές συντάξεων που μας επιβλήθηκαν εκβιαστικά». Όπως υπογράμμισε, όλα αυτά έγιναν με «ένα τιτάνιο πολιτικό αγώνα» ενάντια στις «κλεπτοκρατικές, νεοφιλελεύθερες και φανατικά αντι-αριστερές ελίτ που χρεοκόπησαν τη χώρα και μας αντιμετώπιζαν σαν σφετεριστές της νόμιμης ιδιοκτησίας τους». «Ας μου επιτραπεί επίσης να πω σε όσους στην Ευρώπη προέβλεπαν και επιθυμούσαν την κατάρρευση και την απαξίωση του κόμματός μας, ότι θα αιφνιδιαστούν από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει και πάλι τη μάχη για να είναι το πρώτο κόμμα στις προτιμήσεις των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζόμενων» είπε ο κ. Σκουρλέτης. Επίσης, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά πρέπει να σπάσει «τον διπολισμό νεοφιλελευθερισμού και Ακροδεξιάς», να παρέμβει στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο, και -όπως σημείωσε- «αυτό μπορούμε και πρέπει να το πετύχουμε, εκτός των άλλων, και επιλέγοντας μια ενωτική και δυναμική υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κομισιόν». Καταλήγοντας τόνισε ότι «είμαστε πολιτικά έτοιμοι να απαντήσουμε με θετικό τρόπο στις ιστορικές προκλήσεις της εποχής μας».