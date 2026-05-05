Οι εποχές έχουν αλλάξει, γεγονός που αποτυπώνεται και στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όπου ο παραδοσιακός ορισμός της επιχειρηματικής αξίας υφίσταται μια θεμελιώδη αναθεώρηση.

Μέχρι πρότινος, η επιτυχία μιας εταιρείας μετριόταν αποκλειστικά με όρους κερδοφορίας και ισολογισμών κάτι που ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν. Αυτό γιατί σήμερα, η αξιοπιστία και η προοπτική ενός οργανισμού συναρτώνται άμεσα με την ικανότητά του να διαχειρίζεται ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, να θωρακίζεται απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και να λειτουργεί ως καταλύτης για την κοινωνική συνοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) δημιουργούν ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που επανακαθορίζει τη στρατηγική λήψης αποφάσεων, επηρεάζοντας οριζόντια κάθε πτυχή της εταιρικής δραστηριότητας.

Η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση οργανισμού που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια κρίσιμη κοινωνική αποστολή και στην ανάγκη για επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η λειτουργία της εταιρείας κινείται σε ένα λεπτό σημείο τομής, όπου η δημόσια ευθύνη συναντά τις πλέον σύγχρονες εταιρικές πρακτικές. Μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων προσεγγίσεων, η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει να μετασχηματιστεί σε έναν οργανισμό που, πέραν της παροχής του πιο σημαντικού αγαθού για τον άνθρωπο, συμμετέχει ενεργά στον μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τη βιωσιμότητα.

Το σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας θεωρείται σήμερα ένα από τα πλέον σύνθετα και αποδοτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την πολυπλοκότητα αυτή να αποτελεί το μέσο για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού για εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, η διατήρηση του νερού ως ενός οικονομικά προσιτού και ποιοτικού αγαθού παραμένει κεντρικός στόχος, ον το αποτέλεσμα διαρκών επενδύσεων και ενός προσεκτικά σχεδιασμένου πλάνου που αποσκοπεί στη θωράκιση των υποδομών απέναντι σε μελλοντικές πιέσεις.

Η στρατηγική ESG της ΕΥΔΑΠ αποτελεί τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο οικοδομείται η μελλοντική της ανάπτυξη. Με θεμέλια τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα, ο οργανισμός επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης τόσο με την κοινωνία όσο και με την επενδυτική κοινότητα.

Στον περιβαλλοντικό τομέα, ο στόχος είναι σαφής: η βιώσιμη διαχείριση του πλήρους υδρολογικού κύκλου. Με ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία δίνει έμφαση σε έργα κυκλικής οικονομίας και δράσεις που μειώνουν το ενεργειακό της αποτύπωμα. Η τελική επιδίωξη για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα στη διαδικασία διάθεσης του νερού αποτελεί μια δέσμευση που ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς επιταγές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Κοινωνική υπευθυνότητα στην Πράξη

Στον κοινωνικό τομέα, η προτεραιότητα παραμένει η καθολική πρόσβαση σε ασφαλές νερό, με τη δράση να επεκτείνεται και στο εσωτερικό του οργανισμού. Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η προώθηση της ισότητας και η διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν μη διαπραγματεύσιμες αρχές. Η κοινωνική ευθύνη μεταφράζεται σε πράξη μέσα από τη διαρκή μέριμνα για τους ανθρώπους της και το κοινωνικό σύνολο, αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο συνδετικός κρίκος της επιτυχίας κάθε στρατηγικής.

Διαφάνεια και συνεχής ενημέρωση στο ependioumestonero.gr

Η διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της νέας προσέγγισης. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ependioumestonero.gr, η ΕΥΔΑΠ προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων υποδομής σε κάθε περιοχή της Αττικής. Ο διαδραστικός χάρτης και η παροχή λεπτομερών πληροφοριών ανά κατηγορία έργου ενισχύουν τη σύνδεση του πολίτη με τις υποδομές που επηρεάζουν την καθημερινότητά του, καθιστώντας τον κοινωνό του επενδυτικού έργου.

Πλαίσιο διακυβέρνησης & Διεθνής αξιολόγηση

Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται από ένα αυστηρό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης. Η ευθυγράμμιση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία, η ηθική στη λήψη αποφάσεων και η προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη δεν γίνεται εις βάρος της ακεραιότητας.

Η συνέπεια αυτή αντανακλάται ήδη στη βελτιωμένη θέση της εταιρείας στις διεθνείς αξιολογήσεις ESG, όπου η έμφαση δίνεται πλέον στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της στρατηγικής και όχι σε πρόσκαιρες διακρίσεις.

Κλείνοντας, είναι σαφές ότι το νερό, ως το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό, παραμένει ο βασικός δείκτης της οικονομικής ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής εν γένει. Η στρατηγική σημασία της διαχείρισης του νερού αναδεικνύει μια θεμελιώδη αλήθεια: η πραγματική αξία ενός οργανισμού σήμερα κρίνεται από το εύρος της αντίληψης που έχει για τον κοινωνικό του ρόλο και από τη βούλησή του να κληροδοτήσει ένα βιώσιμο μέλλον στις επόμενες γενιές.