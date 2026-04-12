Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο πρόκειται να γίνει ορατό από τον πλανήτη Γη, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Για περίπου έξι λεπτά η μέρα θα μετατραπεί σε νύχτα. Θα συμβεί αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν «έκλειψη του αιώνα»…

Στις 2 Αυγούστου 2027, η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο για ένα εντυπωσιακό διάστημα έξι λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Η ευθυγράμμιση αυτή θα βυθίσει εκατομμύρια ανθρώπους στη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή σε βαθύ σκοτάδι.

Οι ευτυχισμένοι… παρατηρητές του ουρανού

Οι εκλείψεις είναι πάντα συναρπαστικές, αν έχεις την τύχη να ζήσεις μια τέτοια εμπειρία. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη (σε διάρκεια) ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από εύκολα προσβάσιμες περιοχές για το υπόλοιπο του 21ου αιώνα.

Οι πρόσφατες εκλείψεις, όπως η έκλειψη του 2024 στη Βόρεια Αμερική, έκρυψαν τον ήλιο για περίπου τεσσεράμισι λεπτά. Η πολυαναμενόμενη έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 θα προσφέρει στους παρατηρητές στην Ισλανδία και την Ισπανία λίγο πάνω από δύο λεπτά.

Η έκλειψη του 2027 σχεδόν τριπλασιάζει αυτόν τον χρόνο προσφέροντας στους παρατηρητές του ουρανού ένα τεράστιο παράθυρο για να κοιτάξουν κατευθείαν την κρυμμένη, λεπτή κορώνα του ήλιου.

Οι καλύτερες περιοχές για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου εκτείνονται σε μια διαδρομή 9.462 μιλίων που διασχίζει τη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Συνολικά, θα περάσει από τις εξής χώρες: Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Υεμένη και Σομαλία.

Δεν θα δούμε κάτι ανάλογο μέχρι το 2114

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία η ολική ηλιακή έκλειψη, το καλοκαίρι του 2027, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια που θα έχει παρατηρηθεί από ξηρά μεταξύ 1991 και 2114, ένα διάστημα 123 ετών. Ωστόσο, αυτό που καθιστά το φαινόμενο αυτό εξαιρετικό δεν είναι μόνο η διάρκειά του, αλλά και η γεωγραφική του θέση.

Το σημείο της μέγιστης έκλειψης — και της μέγιστης διάρκειας της ολικής φάσης — βρίσκεται νοτιοανατολικά του Λούξορ, στη νότια Αίγυπτο. Εκεί η ολική φάση θα διαρκέσει 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με το Eclipsophile.com, τις τελευταίες δεκαετίες η δυτική Αίγυπτος και η ανατολική Λιβύη παρουσίασαν σχεδόν μηδενική νεφοκάλυψη την ημέρα της έκλειψης τον Αύγουστο, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανό να επικρατήσει καθαρός ουρανός — αν και οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 42 °C .

-Η σωστή προστασία των ματιών είναι βασικό στοιχείο για την ασφαλή παρατήρηση μιας έκλειψης. Εκτός από τη φάση της ολικής έκλειψης, όταν ο ήλιος καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη, θα χρειαστείτε ειδικά γυαλιά παρατήρησης του ήλιου.

