Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο μεταξύ του υπουργού Γκιουλέρ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και του Βρετανού ομολόγου του Χίλι, συζητήθηκαν θέματα αμυντικής συνεργασίας.

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι η σύμβαση για την αγορά αεροσκαφών, εξοπλισμού και πυρομαχικών στο πλαίσιο του προγράμματος Eurofighter Typhoon υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Αναφέρθηκε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την υπογραφή σύμβασης σήμερα σχετικά με την τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αεροσκαφών.

Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι και τα δύο μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στο μέλλον.