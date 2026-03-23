Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Σόλωνος στα Εξάρχεια, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, με ένα όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, να «καβαλά» το πεζοδρόμιο και να πέφτει πάνω σε κατάστημα εστίασης, προκαλώντας περιορισμένες φθορές.

Την ώρα του ατυχήματος δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, κάτι που ενδεχομένως να προκαλούσε τραυματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χτυπήσει ελαφρά ένας διανομέας, ενώ ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αναφορές, την ώρα του ατυχήματος -όπως και αργότερα- δε λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας.