Την ευκαιρία του να συστηθεί στο NBA είχε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Τζον Πουλακίδας. Ο 27χρονος ελληνοαμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Πουλακίδας έπαιξε μόλις 15 λεπτά, αλλά πέτυχε 10 πόντους σε 4/6 σουτ (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα). Μετά την επίτευξη των πρώτων του πόντων NBA , οι Mavs του έδωσαν την μπάλα του αγώνα, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως ξεχωριστή στιγμή.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη φράση να χρησιμοποιήσω», είπε ο Πουλακίδας, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής. «Ήταν απλώς ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

