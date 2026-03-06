Η ένταση στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή προκαλεί πρωτοφανείς αυξήσεις ναύλων και νέα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, με άμεσο αντίκτυπο στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με τη δραματική μείωση της διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον στρατηγικά θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις πέντε ή έξι δεξαμενόπλοια διέπλευσαν το πέρασμα τις τελευταίες 24 ώρες, όταν κανονικά περίπου 100 πλοία περνούν καθημερινά. Πριν από την κρίση, περίπου το 30% του θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου περνούσε από τα Στενά.

Το τελευταίο περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Μαρτίου, όταν το δεξαμενόπλοιο τύπου suezmax Sonangol Namibe δέχθηκε επίθεση στον Περσικό Κόλπο, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ακτών του Κουβέιτ.

Το πλοίο, χωρητικότητας 158.425 dwt και υπό σημαία Μπαχαμών, βρισκόταν σε κατάσταση ballast — χωρίς φορτίο — όταν σημειώθηκε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του. Παρατηρήθηκε μάλιστα μικρό σκάφος να απομακρύνεται από το σημείο, ενισχύοντας τις υποψίες για στοχευμένη επίθεση.

Συνολικά 12 πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μέση Ανατολή

Το Sonangol Namibe ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Αγκόλας Sonangol, ενώ τη διαχείρισή του έχει η σουηδική ναυτιλιακή Stena Bulk. Παρά τις ζημιές, το πλοίο παραμένει πλωτό, με διαρροή σε μία δεξαμενή έρματος, χωρίς σημαντική επίδραση στην ευστάθεια. Αρχικές αναφορές για πετρελαιοκηλίδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το containership Safeen Prestige επλήγη από πύραυλο ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ. Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim News Agency, συνδεδεμένο με τους Islamic Revolutionary Guard Corps, ανέφερε ότι στόχος ήταν «αμερικανικό δεξαμενόπλοιο», επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Συνολικά 12 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Vanguard, απο την 1η Μαρτίου που εξκίνησαν οι επθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Τρίς εξ αυτών ήταν ελληνικών συμφερόντων.

Η εκτόξευση των ναύλων LNG και τα ιστορικά υψηλά στα VLCC

Η ένταση έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές της ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Poten & Partners, οι ναύλοι για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να ξεπεράσουν τα 300.000 δολάρια ημερησίως για ταξίδια από τις ΗΠΑ προς την Ιαπωνία, ειδικά αν επιλεγεί η παράκαμψη μέσω του Cape of Good Hope.

Ιστορικά υψηλά καταγράφονται και στη ναυλαγορά των VLCC, με συμβόλαια να φτάνουν έως και 700.000 δολάρια ημερησίως, ενώ οι μέσοι ναύλοι από τη Μέση Ανατολή προς την Άπω Ανατολή διαμορφώνονται λίγο πάνω από 510.000 δολάρια, σύμφωνα με τον Baltic Exchange.

Πηγή: OT.GR