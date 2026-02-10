Ένα μαρκάρισμα του Μούσα Ντιαμπάτε στον Τζέιλεν Ντούρεν οδήγησε σε γενικευμένη σύρραξη στην αναμέτρηση των Χόρνετς με τους Πίστονς. Η ένταση ανάμεσα στους δύο είχε αρχίσει νωρίτερα με τους δύο παίκτες να συνομιλούν έντονα.

Ωστόσο, αμέσως μετά το φάουλ που έκανε ο Ντιαμπατέ στον σέντερ των Πίστονς τα πράγματα ξέφυγαν. Οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια και με τους υπόλοιπους να μπαίνουν στον καυγά. Οι πιο ψύχραιμοι κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα μετά από λίγο.

Οι διαιτητές αφού εξέτασαν το επεισόδιο στο βίντεο και αποφάσισαν την αποβολή των Ντιαμπάτε, Ντούρεν, Μπρίτζες και Στιούαρτ.

Δείτε το επεισόδιο ανάμεσα στους παίκτες των Χόρνετς και των Πίστονς