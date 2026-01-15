Συνεδρίασε την Τετάρτη το ΔΣ του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» μετά από την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Το ΔΣ αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτησή της ορίζοντας ως προσωρινό πρόεδρο τον Παύλο Ασλανίδη. Παράλληλα, ορίστηκε Γενική Συνέλευση για την 1η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»: «Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.»